Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мяделе прошел забег Water race - 2020 На озере Мястро в Мяделе состоялся один из этапов суперсерии для любителей здорового образа жизни. Он получился непростым. Участникам пришлось преодолевать...

На озере Мястро в Мяделе состоялся один из этапов суперсерии для любителей здорового образа жизни. Он получился непростым. Участникам пришлось преодолевать дистанцию, находясь по колено в воде, а то и глубже. Было несколько вариантов трасс - 5, 10 километров. В этом году организаторы добавили и забег для самых выносливых - на 15 километров. При этом в водном забеге состязались участники совершенно разных возрастов.В рамках суперсерии 15 августа состоится забег в Ратомке, а 20 сентября любители бега и экстремального времяпрепровождения соберутся в Копыле.