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В Мяделе прошел забег Water race - 2020

25.07.2020 19:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На озере Мястро в Мяделе состоялся один из этапов суперсерии для любителей здорового образа жизни. Он получился непростым. Участникам пришлось преодолевать дистанцию, находясь по колено в воде, а то и глубже. Было несколько вариантов трасс - 5, 10 километров. В этом году организаторы добавили и забег для самых выносливых - на 15 километров. При этом в водном забеге состязались участники совершенно разных возрастов. 

В рамках суперсерии 15 августа состоится забег в Ратомке, а 20 сентября любители бега и экстремального времяпрепровождения соберутся в Копыле.

 
 
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На озере Мястро в Мяделе состоялся один из этапов суперсерии для любителей здорового образа жизни. Он получился непростым. Участникам пришлось преодолевать...
 
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