Дмитрий Комаровский: «Брест пропустил два матча? Когда у нас было очень много больных, нам никто игры не переносил»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0), передает «Прессбол».

- 2:0 — закономерный счет?

– Я думаю, да.

- Неприятные погодные условия сегодня...

– Великолепные погодные условия. Были игры, когда все было намного хуже. Духоты не было, легко дышалось. Нам повезло с погодой.

- не играл пару матчей. Чувствовалось, что они не готовы физически?

– Мы вообще не имеем права смотреть на соперника, тем более оценивать его игровую форму. У нас была противоположная ситуация. Когда у нас было очень много больных, нам никто игры не переносил. Мы играли. Нельзя делать на это сноску, но и нельзя делать из себя героев каких-то. Они играли сегодня так. Впереди остальные матчи. Наберут, думаю.

- «Ислочь» прервала серию из поражений. Воодушевила команду победа?

– Немножко выдохнули. Но дальше еще сложнее игры будут. Мозырь и — это команды, которые у себя дома очень неуступчивы. Там и посмотрим, прервали мы нашу полосу, или нет. Сегодня такой глоток свежего воздуха. Но расслабляться нельзя, – сказал Комаровский.

Оба «Динамо» огорчают, игра у БАТЭ и «Шахтер» не чемпионская, хороши не только Лисакович и Яхшибоев. Что тренеры говорят о ЧБ

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь