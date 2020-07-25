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Дмитрий Комаровский: «Брест пропустил два матча? Когда у нас было очень много больных, нам никто игры не переносил»
25.07.2020 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
- 2:0 — закономерный счет?
– Я думаю, да.
- Неприятные погодные условия сегодня...
– Великолепные погодные условия. Были игры, когда все было намного хуже. Духоты не было, легко дышалось. Нам повезло с погодой.
-
– Мы вообще не имеем права смотреть на соперника, тем более оценивать его игровую форму. У нас была противоположная ситуация. Когда у нас было очень много больных, нам никто игры не переносил. Мы играли. Нельзя делать на это сноску, но и нельзя делать из себя героев каких-то. Они играли сегодня так. Впереди остальные матчи. Наберут, думаю.
- «Ислочь» прервала серию из поражений. Воодушевила команду победа?
– Немножко выдохнули. Но дальше еще сложнее игры будут. Мозырь и
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Дмитрий Комаровский: «Брест пропустил два матча? Когда у нас было очень много больных, нам никто игры не переносил»
Форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0), передает «Прессбол».
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