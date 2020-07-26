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Златан просит 6 млн евро в год. «Милан» предлагает 4 млн
26.07.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Милана»
38-летний швед готов перевезти семью в Милан, при этом его агент Мино Райола просит для нападающего зарплату в размере 6 млн евро в год после вычета налогов, сообщает журналист Николо Скира.
Владельцы
Статистику игрока можно найти
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