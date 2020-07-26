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Златан просит 6 млн евро в год. «Милан» предлагает 4 млн

26.07.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини уговаривают генерального директора «россонери» Ивана Газидиса продлить контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

38-летний швед готов перевезти семью в Милан, при этом его агент Мино Райола просит для нападающего зарплату в размере 6 млн евро в год после вычета налогов, сообщает журналист Николо Скира.

Владельцы «Милана», в свою очередь, готовы платить Ибрагимовичу не более 4 млн за сезон.

Статистику игрока можно найти здесь.

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини уговаривают генерального директора «россонери» Ивана Газидиса продлить контракт с...
 
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