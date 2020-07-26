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«Неман» не проигрывает в 10 матчах подряд и не пропускает в 7 играх кряду

26.07.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 19-го тура «Неман» обыграл «Белшину» (1:0).

Команда Игоря Ковалевича не проигрывает в 10 матчах подряд, 8 из них «Неман» выиграл.

Также гродненская команда не пропускает в 7 играх кряду.

В таблице чемпионата «Неман» сравнялся с БАТЭ и «Шахтером».

 
 
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