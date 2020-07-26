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Комментатор АБФФ: «На 99 процентов Лисакович – игрок «Локомотива»
26.07.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор АБФФ во время матча
Напомним, на сегодняшний матч футболист заявлен, но остался на скамейке запасных.
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