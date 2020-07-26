Комментатор АБФФ: «На 99 процентов Лисакович – игрок «Локомотива»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор АБФФ во время матча и «Смолевичей» сообщил о том, что форвард горняков Виталий Лисакович совсем скоро станет игроком московского «Локомотива» .

на 99% игрок московского «Локомотива», – сказал комментатор.

Напомним, на сегодняшний матч футболист заявлен, но остался на скамейке запасных.

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