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Комментатор АБФФ: «На 99 процентов Лисакович – игрок «Локомотива»

26.07.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор АБФФ во время матча «Шахтера» и «Смолевичей» сообщил о том, что форвард горняков Виталий Лисакович совсем скоро станет игроком московского «Локомотива».

«Виталий Лисакович на 99% игрок московского «Локомотива», – сказал комментатор.

Напомним, на сегодняшний матч футболист заявлен, но остался на скамейке запасных.

В РПЛ футболистом интересовались также «Урал» и ЦСКА.

 
 
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Комментатор АБФФ во время матча «Шахтера» и «Смолевичей» сообщил о том, что форвард горняков Виталий Лисакович совсем скоро станет игроком московского...
 
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