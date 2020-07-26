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«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ. Это худший результат клуба за 25 лет
26.07.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Это худший результат «канониров» с сезона-1994/95, когда команда расположилась на 12-й строчке.
В 1996 году
В нынешнем сезоне лондонцев, до назначения
1 августа «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии.
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«Арсенал» занял 8-е место в чемпионате Англии по итогам сезона-2019/20.
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