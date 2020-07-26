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«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ. Это худший результат клуба за 25 лет

26.07.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Арсенал» занял 8-е место в чемпионате Англии по итогам сезона-2019/20.

Это худший результат «канониров» с сезона-1994/95, когда команда расположилась на 12-й строчке.

В 1996 году Арсен Венгер возглавил «Арсенал» и был тренером лондонцев до 2018 года. При нем команда не опускалась ниже шестого места.

В нынешнем сезоне лондонцев, до назначения Микеля Артеты, тренировали Унаи Эмери и Фредрик Юнгберг.

1 августа «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии.

 
 
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«Арсенал» занял 8-е место в чемпионате Англии по итогам сезона-2019/20.
 
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