«Локомотив» подпишет контракт с Лисаковичем на 4 года

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив» .

На следующей неделе 22-летний игрок пройдет медосмотр в московском клубе. Он подпишет 4-летний контракт, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

Betting Insider первым сообщил об интересе к Лисаковичу со стороны «Ростова» и «Локомотива».

Лисакович забил 9 голов в высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.

Напомним, в сегодняшнем матче со «Смолевичами» (4:0) форвард остался в запасе и не вышел на поле.

После игры главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб заявил , что у Лисакавича накануне матча случилось недомогание и игроком решили не рисковать.