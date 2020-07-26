ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Локомотив» подпишет контракт с Лисаковичем на 4 года

26.07.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив».

На следующей неделе 22-летний игрок пройдет медосмотр в московском клубе. Он подпишет 4-летний контракт, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

Betting Insider первым сообщил об интересе к Лисаковичу со стороны «Ростова» и «Локомотива».

Лисакович забил 9 голов в высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.

Напомним, в сегодняшнем матче со «Смолевичами» (4:0) форвард остался в запасе и не вышел на поле.

После игры главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб заявил, что у Лисакавича накануне матча случилось недомогание и игроком решили не рисковать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Комментатор АБФФ: «На 99 процентов Лисакович – игрок «Локомотива»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика