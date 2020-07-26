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«Локомотив» подпишет контракт с Лисаковичем на 4 года
26.07.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий солигорского
На следующей неделе 22-летний игрок пройдет медосмотр в московском клубе. Он подпишет 4-летний контракт, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
Лисакович забил 9 голов в высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.
Напомним, в сегодняшнем матче со «Смолевичами» (4:0) форвард остался в запасе и не вышел на поле.
После игры главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб
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Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив».
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