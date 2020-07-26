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«Шахтер» не оставляет попыток подписать Полякова. Футболист думает над предложением («Рабона Лисаковича»)

27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» не оставляет попыток подписать защитника сборной Беларуси Дениса Полякова.

Об этом сообщает телеграм-канал «Рабона Лисаковича».

Футболист думает над предложением. Добавим, что в мае «Шахтер» приглашал футболиста, но Поляков отказался от перехода.

Напомним, именно в «Шахтере» футболист дебютировал в высшей лиге, а через некоторое время ушел в БАТЭ за 600 тысяч долларов. Этот трансфер внутри чемпионата до сих пор является рекордным.

Напомним, в марте игрок покинул «Урал».

Поляков отказал минскому «Динамо». Защитником интересуются брестское «Динамо» и «Кайрат» («Беларусь 5»)

 
 
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«Шахтер» не оставляет попыток подписать защитника сборной Беларуси Дениса Полякова.
 
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