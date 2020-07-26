|
«Шахтер» не оставляет попыток подписать Полякова. Футболист думает над предложением («Рабона Лисаковича»)
27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Об этом сообщает
Футболист думает над предложением. Добавим, что в мае «Шахтер» приглашал футболиста, но Поляков
Напомним, именно в «Шахтере» футболист дебютировал в высшей лиге, а через некоторое время ушел в
Напомним, в марте игрок покинул
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер» не оставляет попыток подписать Полякова. Футболист думает над предложением («Рабона Лисаковича»)
«Шахтер» не оставляет попыток подписать защитника сборной Беларуси Дениса Полякова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)