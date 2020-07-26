«Шахтер» не оставляет попыток подписать Полякова. Футболист думает над предложением («Рабона Лисаковича»)

Источник материала: Tribuna.com

не оставляет попыток подписать защитника сборной Беларуси Дениса Полякова.

Об этом сообщает телеграм-канал «Рабона Лисаковича» .

Футболист думает над предложением. Добавим, что в мае «Шахтер» приглашал футболиста, но Поляков отказался от перехода.

Напомним, именно в «Шахтере» футболист дебютировал в высшей лиге, а через некоторое время ушел в за 600 тысяч долларов. Этот трансфер внутри чемпионата до сих пор является рекордным.

Напомним, в марте игрок покинул .

Поляков отказал минскому «Динамо». Защитником интересуются брестское «Динамо» и «Кайрат» («Беларусь 5»)