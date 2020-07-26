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Минское «Динамо» договорилось о контракте со Спунером
27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает «Чемпионат».
Официально об этом объявят в ближайшее время.
В минувшем сезоне 28-летний Спунер набрал 37 (10+27) очков при полезности «-31» в 43 матчах чемпионата
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Минское «Динамо» согласовало новый контракт с нападающим Райаном Спунером.
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