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Минское «Динамо» договорилось о контракте со Спунером

27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» согласовало новый контракт с нападающим Райаном Спунером.

Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает «Чемпионат».

Официально об этом объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне 28-летний Спунер набрал 37 (10+27) очков при полезности «-31» в 43 матчах чемпионата КХЛ.

 
 
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Минское «Динамо» согласовало новый контракт с нападающим Райаном Спунером.
 
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