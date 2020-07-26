Минское «Динамо» договорилось о контракте со Спунером

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» согласовало новый контракт с нападающим Райаном Спунером .

Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает «Чемпионат».

Официально об этом объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне 28-летний Спунер набрал 37 (10+27) очков при полезности «-31» в 43 матчах чемпионата КХЛ .