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⚪️⚫️«Ювентус» 9-й раз подряд стал чемпионом Италии. Это рекорд лиг топ-5
27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Туринский клуб завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.
В минувшем сезоне «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение
В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала
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«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 36-го тура Серии А.
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