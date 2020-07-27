ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

⚪️⚫️«Ювентус» 9-й раз подряд стал чемпионом Италии. Это рекорд лиг топ-5

27.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 36-го тура Серии А.

Туринский клуб завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.

В минувшем сезоне «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение «Лиона», который с 2002 по 2008 год взял семь титулов во Франции.

В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала «Бавария».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 36-го тура Серии А.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» договорилось о контракте со Спунером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика