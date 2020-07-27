Сарри о титуле с «Юве»: «Это была не прогулка в парке. Побеждать сложно, а побеждать раз за разом – еще сложнее»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от завоевания титула в чемпионате Италии .

«Конечно, это особенное чувство. Побеждать сложно, а побеждать раз за разом – еще сложнее. Это не было похоже на прогулку в парке.

Это было долго, сложно, напряженно, и я отдаю должное этой команде за то, что они находили в себе голод и целеустремленность продолжать побеждать после 8 титулов подряд.

Криштиану Роналду и Дибала делают разницу на поле, поэтому они явно заслуживают большого уважения, но клуб, стоящий за ними, тоже важен.

Президент и директора посещали тренировки каждый день, чтобы обменяться идеями, посмотреть, нужно ли что-то, и залить бензин в бак этой команды. Клуб сыграл большую роль в том, почему они выигрывают столько лет.

«Ювентус» – топ европейского футбола, если говорить об уровне организации. Я не мог просить большего. Конечно, требуется время, чтобы освоиться, понять принципы, то, как здесь все работает, и через некоторое время ты начинаешь настраивать кое-что под себя.

Нельзя просто прийти в клуб, ставший чемпионом 8 лет подряд, и сразу требовать изменений. Это было бы не очень разумно.

Были тактические сложности с тем, чтобы все эти игроки с их разными качествами начали работать сообща. Думаю, что с большей частью работы мы справились», – сказал Сарри.

«Юве» – чемпион, который не нравится собственным болельщикам. Но Сарри нельзя увольнять

Сарри залили пеной в раздевалке. Он взял сигарету и выпил шампанского