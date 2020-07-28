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Экс-владелец «Дариды» Делендик: «Спецслужбы хотят сдать не только президента, но и страну. А я не хочу, чтобы Беларусь стала частью Смоленской области!»

28.07.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Основатель «Дариды» Владимир Делендик поделился мнением о происходящем в стране.

– А что вы скажете по поводу действий ОМОНа? Ну вот зачем человека за ноги из ресторана волочь в автозак? Вышли люди на улицу выразить свой протест – пусть идут! И не надо никого трогать, пока вокруг все тихо и спокойно, пока никто ничего не громит и не поджигает. Разве не так?

– Мне тоже не нравится, что из ресторана людей выносят. В конце концов, ну убежал с площади в кафе, спрятался, пусть поест там, не трогайте. Просто дается неправильная установка тому же ОМОНу. Сегодня везде новые технологии, а милиция за ними не успевает. И порой грубые действия ОМОНа и милиции, к сожалению, помогают народу ненавидеть эту власть.

Поведение милиции во многом зависит от позиции министра. Президент же не будет подполковника, который ОМОНом командует, спрашивать: мол, что ты делаешь, негодяй?! На это министр есть!
У меня вообще впечатление, что таким способом спецслужбы хотят сдать не только президента, но и страну. Сдадут президента – сдадут и независимость. А я не хочу, чтобы Беларусь стала частью Смоленской области!

Нельзя ни в коем случае журналистов трогать, носы им ломать, препятствовать их работе. Пусть все освещают, как есть, люди сами разберутся. Сейчас интернет не закроешь, не заглушишь, альтернативной информации – море! Некорректно что-то передали, не нравится чиновникам – уточните, дайте свой комментарий, пояснение. В крайнем случае – подавайте в суд. Но бить и мешать работать – категорически нет!

Не только правоохранительные органы отстали от времени и работают по старинке. Спецслужбы и придворные идеологи в свое время упустили Тихановского. Им надо было вместе с ним или за ним следом ехать по стране, по каждому адресу выезжать и устранять недостатки. А потом еще спасибо ему сказать, что он показал коров, умирающих в колхозах, которых губернатор не увидел. С этого нужно было начинать, а не подлизывать! – сказал Делендик.

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