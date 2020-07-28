Радьков может войти в штаб Юрана в «Химках». Специалист прилетел в Москву (Metaratings.ru)

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер минского клуба прилетел в Москву 28 июля, чтобы обсудить детали сотрудничества с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном, информирует Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Радьков приступил к работе в , однако этот вариант для специалиста является запасным.

Отметим, что ранее Радьков уже выступал за «Химки» в 2008 году, когда клуб возглавлял Сергей Юран.

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!