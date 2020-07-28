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Радьков может войти в штаб Юрана в «Химках». Специалист прилетел в Москву (Metaratings.ru)

28.07.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер минского клуба «Энергетик-БГУ» Артем Радьков прилетел в Москву 28 июля, чтобы обсудить детали сотрудничества с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном, информирует Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Радьков приступил к работе в «Шахтере», однако этот вариант для специалиста является запасным.

Отметим, что ранее Радьков уже выступал за «Химки» в 2008 году, когда клуб возглавлял Сергей Юран.

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Экс-тренер минского клуба «Энергетик-БГУ» Артем Радьков прилетел в Москву 28 июля, чтобы обсудить детали сотрудничества с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном,...
 
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