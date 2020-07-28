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Радьков может войти в штаб Юрана в «Химках». Специалист прилетел в Москву (Metaratings.ru)
28.07.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер минского клуба
Ранее
Отметим, что ранее Радьков уже выступал за «Химки» в 2008 году, когда клуб возглавлял Сергей Юран.
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Экс-тренер минского клуба «Энергетик-БГУ» Артем Радьков прилетел в Москву 28 июля, чтобы обсудить детали сотрудничества с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном,...
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