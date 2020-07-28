Николай Ходасевич: «У Лисаковича больше шансов заиграть в РПЛ, чем у Шкурина. Он универсальнее, умнее как футболист»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил потенциал Виталия Лисаковича, который может перейти в московский «Локомотив».

— Какую сумму предложил за Лисаковича «Локомотив»?

— Точно не могу вам сказать. Но, видимо, она довольно большая, раз клуб, который борется за чемпионство, согласился расстаться с лидером. Плюс «Шахтер» подстраховался — уже арендовал другого забивного нападающего Якшибоева.

- Некоторые белорусские специалисты говорили, что по потенциалу, таланту Лисакович может даже превзойти Александра Глеба.

– Наверное, такое сравнение было применимо к Виталию, когда он только начинал играть в чемпионате Беларуси. Но давайте теперь уже посчитаем потерянные годы. Он дебютировал на взрослом уровне в 18 лет. Тогда о нем действительно заговорили как о мегаталанте. Но потом у Лисаковича начались проблемы с тренерами в «Шахтере», он сидел в запасе, поехал по арендам в Хорватию, где, кстати, не блистал потрясающей результативностью.

По большому счету, у него только в этом сезоне получился ударный отрезок с девятью забитыми голами. А парню уже 22. Считаю, он потерял время, чтобы дойти до уровня Александра Глеба. Тот уже в 19 лет уехал в бундеслигу, в «Штутгарт».

Конечно, Лисакович — талант. С этим никто не спорит. Он классический игровик. У него много хороших качеств. Бьет с обеих ног, не боится обыгрывать один в один. Да вообще никого не боится. Выделяется на фоне чемпионата Беларуси. Но...

- Что «но»?

– Например, матч с тем же БАТЭ ему откровенно не удался. Если скауты смотрели эту игру, то сомневаюсь, что Виталий их убедил. Его довольно плотно прикрыли. На этот нюанс тоже стоит обратить внимание.

- У кого больше шансов заиграть в РПЛ — у Лисаковича или у перешедшего в ЦСКА Шкурина?

– Думаю, у Лисаковича. Арсенал его качеств разнообразнее. Он универсальнее. Шкурин — классический форвард, под рывок, на грани офсайда. Лисакович может действовать из глубины, сваливаться на фланги. Он умнее как футболист. В принципе у него может получиться в РПЛ. Другой вопрос — в «Локомотиве» ли? — сказал Ходасевич.