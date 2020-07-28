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Козун подписал контракт с минским «Динамо» («ТрэшХоккей»)
28.07.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Брэндон Козун перешел в минское «Динамо», сообщает канал «ТрэшХоккей».
В минувшем сезоне 30-летний Козун выступал за «Магнитку» и набрал 22 (9+13) очка в 47 матчах. Всего в КХЛ нападающий провел 308 игр и отметился 230 (86+144) баллами.
Отметим, что в «Магнитке» зарплата Козуна составляла около 1 млн долларов в год.
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Нападающий Брэндон Козун перешел в минское «Динамо», сообщает канал «ТрэшХоккей».
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