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Марцел Личка возглавит "Оренбург"

31.07.2020 12:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург". Именно чех в прошлом сезоне привел к чемпионскому титулу клуб из Бреста. Новый клуб специалиста, отметим, по итогам сезона в Российской премьер-лиге покинул элитный дивизион и будет выступать в ФНЛ, за которую выступают белорусы - голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. Новый розыгрыш здесь стартует завтра, "Оренбург" в Брянске встретится с местным "Динамо". 
 
Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург". Именно чех в прошлом сезоне привел к чемпионскому титулу клуб из Бреста. Новый клуб...
 
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