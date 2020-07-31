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В столице стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Кадры торжественного открытия

31.07.2020 19:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Стадион "Динамо" продолжает подтверждать статус одной из главных легкоатлетических площадок страны и Старого Света. В прошлом году  здесь проходили Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. А сегодня здесь вновь стартовал спортивный праздник -  "Беларускiя лёгкаатлетычныя гульнi". Чемпионат собрал сильнейших спортсменов страны. На "Динамо" работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Павел Капуцкий.

На самом деле чемпионат Беларуси (и вы это уже знаете) стартовал еще во вторник. В центре города соревновались толкатели ядра. Накануне на улице Калиновского мужчины и женщины бежали 10 километров. Но, конечно, основная часть соревновательной программы пройдет здесь, на стадионе "Динамо".

Самое зрелищное из того, что мы сегодня уже увидели, - церемония открытия. Прямо сейчас вы наблюдаете эти кадры. Об этом говорили, многие ждали, а сегодня я видел рекламу в метро. Автор хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы" Тима Белорусских выступил для спортсменов и зрителей легкоатлетических игр и презентовал новую песню. 

Что касается соревновательной программы: в полседьмого начали метатели молота, прошли предварительные забеги на 400 и 100 метров, уже стартовали десятиборцы. Вот-вот бегуны начнут разыгрывать первые медали  в беге на 3 километра с препятствиями. В "Панораме" мы покажем призеров. Впрочем, следить за легкой атлетикой можно в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Только добавим: прямо сейчас часть этих спортсменов должна была быть в Токио на Олимпийских играх.

Поэтому организаторы решили поощрить атлетов приличными призовыми при условии повторения или превышение результата, который позволил бы на прошлой Олимпиаде в Рио взять медаль. Например, золотые показатели оцениваются в 7 тысяч рублей, а серебряные - в 5. Деньги не олимпийские, но есть за что бороться. 

 
 
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Стадион "Динамо" продолжает подтверждать статус одной из главных легкоатлетических площадок страны и Старого Света. В прошлом году  здесь проходили Европейские...
 
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