45 комплектов наград и около 500 спортсменов. “Беларускія лёгкаатлетычныя гульні” открыты

Центральным и таким долгожданным спортивным событием дня, да что там, целого сезона стало открытие "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў" в Минске. А стадион "Динамо" продолжает подтверждать статус одной из главных легкоатлетических площадок страны и Старого Света. В прошлом году здесь проходили Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. Сегодня здесь начался чемпионат Беларуси по легкой атлетике.
На 45 комплектов наград претендует около 500 белорусских спортсменов
Добавим, что чемпионы и призеры в двух видах программы уже известны. Золото в толкании ядра выиграли Алена Дубицкая и Алексей Ничипор, в беге на 10 тысяч метров самыми быстрыми и выносливыми оказались Сергей Кравченя и Нина Савина.
Для действующей победительницы полумарафона эта дистанция на чемпионате Беларуси не последняя. Кроме Нины Савиной, болельщики с нетерпением ожидали выступления любимчика публики Максима Недосекова. За быстрые секунды будет сражаться барьеристка Эльвира Герман. В прыжковом секторе ожидаем красивой борьбы с соперницами от Анастасии Мирончик-Ивановой. Татьяна Холодович, Анна Малыщик, Дарья Борисевич, Кристина Тимановская - эти имена на слуху у болельщиков.
Легкоатлеты сражаются не только за медали. В этом году у чемпионата Беларуси солидный призовой фонд - 40 тысяч рублей. Так, чемпион страны получит 350, серебряный призер - 230, а бронзовый - 120. Кроме того, специальные бонусы предусмотрены для тех спортсменов, результаты которых будут сопоставимы с достижениями призовой тройки на Олимпийских играх в Рио. Например, за повторение или улучшение результата чемпиона - 7 тысяч белорусских рублей. Но и это еще не все. В случае преодоления планки на высоте 2 метра 40 сантиметров - бонус в размере 25 тысяч рублей. Отдельная премия - если удастся обновить национальный рекорд в беге на 100 метров с барьерами.
Легкая атлетика уже побывала в центре города - на Немиге, накануне соревнования проходили на "Трудовых резервах". И вот сегодня чемпионат страны переместился на главный легкоатлетический стадион страны "Динамо". Уже прошла торжественная церемония открытия, в эти минуты разворачивается борьба за медали в различных дисциплинах. На месте событий работает наша съемочная группа.
Последние результаты, а главное эмоции и впечатления от долгожданного старта у спортивного обозревателя Павла Капуцкого. Павел, ждем от вас самых ярких новостей(прямое включение).
На стадионе "Динамо" стартовали легкоатлетические игры
Добрый вечер! Только-только завершились первые церемонии награждения. Кто взял медали, расскажем чуть позже. А пока о другой церемонии - открытия. Тима Белорусских на "Беларускiх лёгкаатлетычных гульнях". Автор хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы" сегодня, как и обещал, презентовал новую песню "Веснушки".
Это третьи крупные легкоатлетические соревнования на "Динамо"
В прошлом году были Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. На следующий запланирован командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Суперлиге (это элитный дивизион). Весной 2022 Минск примет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Пока наблюдаем за нашими звездами. Иван Тихон заканчивал учебу, поэтому не в лучшей форме. Но на "Динамо" все равно пришел.
Самая насыщенная программа не только соревнованиями, но и звездами - в субботу и воскресенье. Что будет завтра, вы видите на экране. 100 метров с барьерами побежит Эльвира Герман, в метании копья выступит Татьяна Холодович.
Развлекательная программа для болельщиков
Спортсмены ждут вас на трибунах. А за их пределами для любителей королевы спорта подготовили разные активности и, что важно, фуд-корты. Если попасть в центр Минска на выходных не получается, то прямую трансляцию со стадиона "Динамо" будет вести "Беларусь 5". Начало в 15:50.