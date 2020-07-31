ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

45 комплектов наград и около 500 спортсменов. “Беларускія лёгкаатлетычныя гульні” открыты

31.07.2020 21:40 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Центральным и таким долгожданным спортивным событием дня, да что там, целого сезона стало открытие "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў" в Минске. А стадион "Динамо" продолжает подтверждать статус одной из главных легкоатлетических площадок страны и Старого Света. В прошлом году здесь проходили Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. Сегодня здесь начался чемпионат Беларуси по легкой атлетике.


На 45 комплектов наград претендует около 500 белорусских спортсменов


Добавим, что чемпионы и призеры в двух видах программы уже известны. Золото в толкании ядра выиграли Алена Дубицкая и Алексей Ничипор, в беге на 10 тысяч метров самыми быстрыми и выносливыми оказались Сергей Кравченя и Нина Савина.
Для действующей победительницы полумарафона эта дистанция на чемпионате Беларуси не последняя. Кроме Нины Савиной, болельщики с нетерпением ожидали выступления любимчика публики Максима Недосекова. За быстрые секунды будет сражаться барьеристка Эльвира Герман. В прыжковом секторе ожидаем красивой борьбы с соперницами от Анастасии Мирончик-Ивановой. Татьяна Холодович, Анна Малыщик, Дарья Борисевич, Кристина Тимановская - эти имена на слуху у болельщиков.
Легкоатлеты сражаются не только за медали. В этом году у чемпионата Беларуси солидный призовой фонд - 40 тысяч рублей. Так, чемпион страны получит 350, серебряный призер - 230, а бронзовый - 120. Кроме того, специальные бонусы предусмотрены для тех спортсменов, результаты которых будут сопоставимы с достижениями призовой тройки на Олимпийских играх в Рио. Например, за повторение или улучшение результата чемпиона - 7 тысяч белорусских рублей. Но и это еще не все. В случае преодоления планки на высоте 2 метра 40 сантиметров - бонус в размере 25 тысяч рублей. Отдельная премия - если удастся обновить национальный рекорд в беге на 100 метров с барьерами.
Легкая атлетика уже побывала в центре города - на Немиге, накануне соревнования проходили на "Трудовых резервах". И вот сегодня чемпионат страны переместился на главный легкоатлетический стадион страны "Динамо". Уже прошла торжественная церемония открытия, в эти минуты разворачивается борьба за медали в различных дисциплинах. На месте событий работает наша съемочная группа. 

Последние результаты, а главное эмоции и впечатления от долгожданного старта у спортивного обозревателя Павла Капуцкого. Павел, ждем от вас самых ярких новостей (прямое включение).

На стадионе "Динамо" стартовали легкоатлетические игры

Добрый вечер! Только-только завершились первые церемонии награждения. Кто взял медали, расскажем чуть позже. А пока о другой церемонии - открытия. Тима Белорусских на "Беларускiх лёгкаатлетычных гульнях". Автор хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы" сегодня, как и обещал, презентовал новую песню "Веснушки". 


Это третьи крупные легкоатлетические соревнования на "Динамо"


В прошлом году были Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. На следующий запланирован командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Суперлиге (это элитный дивизион). Весной 2022 Минск примет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Пока наблюдаем за нашими звездами. Иван Тихон заканчивал учебу, поэтому не в лучшей форме. Но на "Динамо" все равно пришел.

Самая насыщенная программа не только соревнованиями, но и звездами -  в субботу и воскресенье. Что будет завтра, вы видите на экране. 100 метров с барьерами побежит Эльвира Герман, в метании копья выступит Татьяна Холодович. 

Развлекательная программа для болельщиков

Спортсмены ждут вас на трибунах. А за их пределами для любителей королевы спорта подготовили разные активности и, что важно, фуд-корты. Если попасть в центр Минска на выходных не получается, то прямую трансляцию со стадиона "Динамо" будет вести "Беларусь 5". Начало в 15:50. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральным и таким долгожданным спортивным событием дня, да что там, целого сезона стало открытие "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў" в Минске. А стадион "Динамо"...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» поднялся на 1-е место в таблице. В следующем туре матч с брестским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика