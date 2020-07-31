Мария Колесникова: «Мы должны начать гордиться нашей историей, нашими замками, а не стыдиться этих ледовых дворцов»

Источник материала: Tribuna.com

Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, выступая на митинге в Лиде, отметила, что белорусам есть чем гордиться.

«На самом деле Лида – прекрасный европейский город! Он такой город, в который хочется рвануть на выходные! Мы наконец должны начать гордиться нашей историей, нашими замками, а не стыдиться этих ледовых дворцов. Мы должны говорить всем туристам про историю наших людей, нашего великого народа», – сказала Колесникова, передает стрим radiosvaboda .

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