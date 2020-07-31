ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мария Колесникова: «Мы должны начать гордиться нашей историей, нашими замками, а не стыдиться этих ледовых дворцов»

31.07.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, выступая на митинге в Лиде, отметила, что белорусам есть чем гордиться.

«На самом деле Лида – прекрасный европейский город! Он такой город, в который хочется рвануть на выходные! Мы наконец должны начать гордиться нашей историей, нашими замками, а не стыдиться этих ледовых дворцов. Мы должны говорить всем туристам про историю наших людей, нашего великого народа», – сказала Колесникова, передает стрим radiosvaboda.

Мария Колесникова: «Власть сделала из Бобруйска типичный белорусский город: страх, убыточный завод и ледовый дворец»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, выступая на митинге в Лиде, отметила, что белорусам есть чем...
 
Новости дня
Новости спорта
 
45 комплектов наград и около 500 спортсменов. “Беларускія лёгкаатлетычныя гульні” открыты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика