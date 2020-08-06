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Сумма трансфера Лисаковича в «Локомотив» составит 1,1 млн евро («Прессбол»)
06.08.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям
6 августа белорусский футболист успешно прошел медобследование в «Локо». Ожидается, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.
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По сведениям «Прессбола», сумма трансфера форварда солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича в московский «Локомотив» составит 1,1 млн евро.
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