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Сумма трансфера Лисаковича в «Локомотив» составит 1,1 млн евро («Прессбол»)

06.08.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», сумма трансфера форварда солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича в московский «Локомотив» составит 1,1 млн евро.

6 августа белорусский футболист успешно прошел медобследование в «Локо». Ожидается, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.

 
 
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По сведениям «Прессбола», сумма трансфера форварда солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича в московский «Локомотив» составит 1,1 млн евро.
 
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