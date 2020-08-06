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"Динамо-Минск" достиг договоренности о подписании контракта с канадцем Брэндоном Козуном
06.08.2020 19:36 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTХоккейный клуб "Динамо-Минск" достиг договоренности о подписании контракта с канадцем Брэндоном Козуном. 30-летний нападающий предыдущие сезоны провел в КХЛ, выступая за финский "Йокерит", ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург". Всего в Лиге форвард провел 308 поединков и набрал 230 баллов - 86 шайб и 144 ассиста. В НХЛ Козун сыграл 20 матчей за "Торонто Мэйпл Лифс".
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" достиг договоренности о подписании контракта с канадцем Брэндоном Козуном. 30-летний нападающий предыдущие сезоны провел в КХЛ,...
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