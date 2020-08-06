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На матче «Шахтер» – «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь!»
06.08.2020 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На матче 21 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» –
Патриотический лозунг-девиз «Жыве Беларусь!» направлен на пробуждение национально-гражданских чувств, консолидацию народа Беларуси на защиту свободы, независимости своей страны, родного языка и всей национальной культуры.
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).
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На матче 21 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест болельщики на стадионе в Солигорске скандировали «Жыве Беларусь!».
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