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«Шахтер» опережает БАТЭ на 6 очков. У борисовчан матч в запасе

06.08.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 21-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил брестское «Динамо» (1:0) благодаря голу Дмитрия Подстрелова.

Таким образом, «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. На второй строчке БАТЭ с 37-ю очками. У борисовчан матч запасе, команда Кирилла Альшевского встретится с «Городеей» 8 августа. Встреча пройдет на стадионе «Городской».

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В матче 21-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил брестское «Динамо» (1:0) благодаря голу Дмитрия Подстрелова.
 
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