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«Шахтер» опережает БАТЭ на 6 очков. У борисовчан матч в запасе
06.08.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 21-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил брестское «Динамо» (1:0) благодаря голу
Таким образом, «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. На второй строчке
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В матче 21-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил брестское «Динамо» (1:0) благодаря голу Дмитрия Подстрелова.
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