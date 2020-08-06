«Шахтер» опережает БАТЭ на 6 очков. У борисовчан матч в запасе

Источник материала: Tribuna.com

В матче 21-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил брестское «Динамо» (1:0) благодаря голу .

Таким образом, «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. На второй строчке с 37-ю очками. У борисовчан матч запасе, команда Кирилла Альшевского встретится с «Городеей» 8 августа. Встреча пройдет на стадионе .

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