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АБФФ отказывается называть форс-мажорные обстоятельства, из-за которых переносятся матчи 21-го тура
07.08.2020 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, АБФФ подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе организации
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, федерация отказывается называть форс-мажорные обстоятельства, из-за которых переносятся матчи 21-го тура.
Напомним, во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta и активист Антон Мотолько в своем телеграм-канале
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Как сообщалось ранее, АБФФ подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия».
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