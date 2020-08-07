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АБФФ отказывается называть форс-мажорные обстоятельства, из-за которых переносятся матчи 21-го тура

07.08.2020 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, АБФФ подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе организации сослались на решение Бюро исполкома по статье 5 пункта 5.5.4 (форс-мажорные обстоятельства).

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, федерация отказывается называть форс-мажорные обстоятельства, из-за которых переносятся матчи 21-го тура.

Напомним, во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta и активист Антон Мотолько в своем телеграм-канале напомнили о том, что сегодня матч чемпионата Беларуси пройдет на минском «Динамо». Они пригласили болельщиков на матч. Позже стало известно о том, что продажа билетов онлайн невозможно. Позже стало известно об отмене игр.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, АБФФ подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия».
 
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