Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник стал игроком , сообщает официальный сайт клуба .

Футболист известен белорусским болельщикам по выступлениям в 2015-2016 годах за и минское . Последние три года он играл в Венгрии за клубы «Балмазуйварош», «Халадаш». До белорусского этапа карьеры Габовда выступал за украинские , и «Таврию».

Последним клубом 31-летнего хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.