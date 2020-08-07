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Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ»

07.08.2020 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник Юрий Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист известен белорусским болельщикам по выступлениям в 2015-2016 годах за «Гранит» и минское «Динамо». Последние три года он играл в Венгрии за клубы «Балмазуйварош», «Халадаш». До белорусского этапа карьеры Габовда выступал за украинские «Карпаты», «Кривбасс» и «Таврию».

Последним клубом 31-летнего хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.

 
 
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Украинский полузащитник Юрий Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ», сообщает официальный сайт клуба.
 
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