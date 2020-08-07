|
Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ»
07.08.2020 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник
Футболист известен белорусским болельщикам по выступлениям в 2015-2016 годах за
Последним клубом 31-летнего хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский полузащитник Юрий Габовда стал игроком «Торпедо-БелАЗ», сообщает официальный сайт клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)