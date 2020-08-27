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Минское "Динамо" распрощалось с Лигой Европы

28.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от польского "Пяста" в квалификации Лиги Европы УЕФА, сообщает Sputnik.  

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" состоялся матч первого раунда квалификации между минским "Динамо" и "Пястом" из Польши. Гости праздновали победу со счетом 2:0. В составе победителей отметились Патрик Липски (10-я минута) и Якуб Сверчок (57-я).

Интересно, что сегодня главный тренер минчан Леонид Кучук отмечает день рождения - ему исполнился 61 год. 

Вечером еще один белорусский клуб поборется за выход во второй раунд "квалифая" ЛЕ: в 20:30 в Солигорске "Шахтер" сыграет против "Сфынтул Георге" (Молдова).



 
Теги: Минск
 
 
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Подопечные Леонида Кучука на своем поле всухую проиграли польскому "Пясту", который и вышел во второй раунд "квалифая".
 
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