Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от польского "Пяста" в квалификации Лиги Европы УЕФА, сообщает Sputnik.

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" состоялся матч первого раунда квалификации между минским "Динамо" и "Пястом" из Польши. Гости праздновали победу со счетом 2:0. В составе победителей отметились Патрик Липски (10-я минута) и Якуб Сверчок (57-я).

Интересно, что сегодня главный тренер минчан Леонид Кучук отмечает день рождения - ему исполнился 61 год.

Вечером еще один белорусский клуб поборется за выход во второй раунд "квалифая" ЛЕ: в 20:30 в Солигорске "Шахтер" сыграет против "Сфынтул Георге" (Молдова).





