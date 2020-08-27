Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Солигорский футбольный клуб "Шахтер" проиграл матч первого квалификационного раунда Лиги Европы молдавскому клубу "Сфынтул Георге", передает корреспондент Sputnik.

Игра в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы состоялась вечером в четверг 27 августа на домашнем стадионе солигорчан, но без зрителей.

Уже на 28-й минуте матча "Шахтер" остался без нападающего Дарко Бодула – он получил красную карточку. Первый период команды завершили без забитых голов.

Во втором периоде команды также не сумели оформить ни одного взятия ворот, как и в экстра-тайме.

В серии пенальти сильнее были футболисты "Сфынтул Георге" – 4:1.

Напомним, ранее в Минске состоялась квалификационная встреча Лиги Европы между столичным клубом "Динамо" и польским "Пястом": в ней победу одержали поляки со счетом 2:0.