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Солигорский "Шахтер" вылетел из Лиги Европы
28.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Солигорский футбольный клуб "Шахтер" проиграл матч первого квалификационного раунда Лиги Европы молдавскому клубу "Сфынтул Георге", передает корреспондент Sputnik.
Игра в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы состоялась вечером в четверг 27 августа на домашнем стадионе солигорчан, но без зрителей.
Уже на 28-й минуте матча "Шахтер" остался без нападающего Дарко Бодула – он получил красную карточку. Первый период команды завершили без забитых голов.
Во втором периоде команды также не сумели оформить ни одного взятия ворот, как и в экстра-тайме.
В серии пенальти сильнее были футболисты "Сфынтул Георге" – 4:1.
Напомним, ранее в Минске состоялась квалификационная встреча Лиги Европы между столичным клубом "Динамо" и польским "Пястом": в ней
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Команды довели матч до экстра-тайма, а затем и до серии пенальти, в которой сильнее оказался молдавский клуб.
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