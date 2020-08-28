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"Реал" возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими составами

28.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами, свидетельствуют данные Transfermarkt.

Так, по данным составителей рейтинга, общая цена текущего состава "сливочных" составляет 971,55 миллиона фунтов стерлингов. Следом идет английский "Манчестер Сити" - 964,51 миллиона. Топ-3 замыкает чемпион Англии "Ливерпуль" (920,61 миллиона).

Топ-10 клубов с самыми дорогостоящими составами:

  1.  "Реал" — 971,55 миллиона фунтов стерлингов.
  2.  "Манчестер Сити" — 964,51
  3.  "Ливерпуль" — 920,61
  4.  "Барселона" — 892,98
  5.  "Бавария" — 821,30
  6.  "Челси" — 763,65
  7. ПСЖ — 714,11
  8.  "Атлетико" — 687,87
  9.  "Манчестер Юнайтед" — 682,72
  10.  "Тоттенхэм" — 635

 
Теги: Минск
 
 
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В рейтинге клубов с самым дорогим составом пять представителей АПЛ, и три из испанской Ла Лиги.
 
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