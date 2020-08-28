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"Реал" возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими составами
28.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами, свидетельствуют данные Transfermarkt.
Так, по данным составителей рейтинга, общая цена текущего состава "сливочных" составляет 971,55 миллиона фунтов стерлингов. Следом идет английский "Манчестер Сити" - 964,51 миллиона. Топ-3 замыкает чемпион Англии "Ливерпуль" (920,61 миллиона).
Топ-10 клубов с самыми дорогостоящими составами:
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В рейтинге клубов с самым дорогим составом пять представителей АПЛ, и три из испанской Ла Лиги.
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