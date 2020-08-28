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Кубок Беларуси. 1/16 финала. «Арсенал» – «Смолевичи», «Ислочь» в гостях у «Днепра», «Орша» против «Энергетика-БГУ»

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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Сегодня стартует 1/16 финала Кубка Беларуси.

Кубок Беларуси

1/16 финала

Арсенал Дзержинск – Смолевичи

28 августа, 16.00. Минск, стадион РЦОР-БГУ

Орша – Энергетик-БГУ

28 августа, 18.00. Орша, Городской стадион

Днепр Могилев – Ислочь

28 августа, 20.00. Могилев, стадион «Спартак»

Нафтан – Городея

29 августа, 15.00. Новополоцк, стадион «Атлант»

Химик – Рух

29 августа, 15.30. Светлогорск, стадион «Химик»

Барановичи – Витебск

29 августа, 16.00. Барановичи, «Кленовка-арена»

Локомотив – Слуцк

29 августа, 16.30. Гомель, стадион «Локомотив»

Гранит – БАТЭ

29 августа, 17.00. Лунинец, стадион «Полесье»

Волна – Славия

29 августа, 18.00. Пинск, стадион «Волна»

Спутник – Белшина

30 августа, 15.00. Речица, стадион «Центральный»

Ошмяны – Торпедо-БелАЗ

30 августа, 16.00. Ошмяны, стадион ФОК

Мелиоратор – Динамо Брест

30 августа, 17.00. Житковичи, стадион «Центральный»

Гомель – Шахтер Солигорск

30 августа, 18.00. Гомель, стадион «Центральный»

Крумкачы – Динамо Минск

1 сентября, 17.00. Минск, СОК «Олимпийский»

Островец – Минск

5 сентября, 15.30. Островец, АСК

Слоним 2017 – Неман – перенесен

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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