Базанов заявил, что уверен в победе Лукашенко на прошедших президенстких выборах

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, сегодня в Минске прошел велопробег в поддержку Александра Лукашенко. В мероприятии в том числе принял участие председседатель АБФФ Владимир Базанов.

Журналисты спросили его о прошедших президентски выборах, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После этого в городах Беларуси начались массовые протесты, на которые выходили люди, не согласные с данными итогов выборов.

По словам Базанова, он уверен в победе Лукашенко на выборах и тех 80%, которые озвучил ЦИК. Базанов также добавил, что митинги меньшинства уже начинают стихать.

Напомним, в прошлые выходные прошел «Марш новой Беларуси», на который в Минске пришло более 200 тысяч человек. Эти цифры опубликовали различные независимые СМИ.

Гостелеканалы опубликовали цифру в 20 тысяч участников.