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Базанов заявил, что уверен в победе Лукашенко на прошедших президенстких выборах
28.08.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, сегодня в Минске прошел велопробег в поддержку Александра Лукашенко. В мероприятии в том числе принял участие председседатель АБФФ Владимир Базанов.
Журналисты спросили его о прошедших президентски выборах, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После этого в городах Беларуси начались массовые протесты, на которые выходили люди, не согласные с данными итогов выборов.
По словам Базанова, он уверен в победе Лукашенко на выборах и тех 80%, которые озвучил ЦИК. Базанов также добавил, что митинги меньшинства уже начинают стихать.
Напомним, в прошлые выходные прошел «Марш новой Беларуси», на который в Минске пришло более 200 тысяч человек. Эти цифры опубликовали различные независимые СМИ.
Гостелеканалы опубликовали цифру в 20 тысяч участников.
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Как сообщалось ранее, сегодня в Минске прошел велопробег в поддержку Александра Лукашенко.
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