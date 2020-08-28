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Базанов заявил, что уверен в победе Лукашенко на прошедших президенстких выборах

28.08.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, сегодня в Минске прошел велопробег в поддержку Александра Лукашенко. В мероприятии в том числе принял участие председседатель АБФФ Владимир Базанов.

Журналисты спросили его о прошедших президентски выборах, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После этого в городах Беларуси начались массовые протесты, на которые выходили люди, не согласные с данными итогов выборов.

По словам Базанова, он уверен в победе Лукашенко на выборах и тех 80%, которые озвучил ЦИК. Базанов также добавил, что митинги меньшинства уже начинают стихать.

Напомним, в прошлые выходные прошел «Марш новой Беларуси», на который в Минске пришло более 200 тысяч человек. Эти цифры опубликовали различные независимые СМИ.

Гостелеканалы опубликовали цифру в 20 тысяч участников.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, сегодня в Минске прошел велопробег в поддержку Александра Лукашенко.
 
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