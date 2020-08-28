Цепкало о словах Базанова: «На провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало отреагировал на слова председателя АБФФ Владимира Базанова, который заявил сегодня, что спорт должен быть вне политики.

«Глава федерации футбола на провластном митинге рассказывает , что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести. В воскресенье увидите меньшинство», – написал Цепкало в твиттере, отреагировав на слова Базанова про то, что «митинги меньшинства утихают» .

Глава федерации футбола на провластном митинге рассказывет, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести. В воскресенье увидите меньшинство. — Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) August 28, 2020