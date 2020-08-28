|
Цепкало о словах Базанова: «На провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести»
28.08.2020 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало отреагировал на слова председателя АБФФ Владимира Базанова, который заявил сегодня, что спорт должен быть вне политики.
«Глава федерации футбола на провластном митинге
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цепкало о словах Базанова: «На провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести»
Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало отреагировал на слова председателя АБФФ Владимира Базанова, который заявил сегодня, что спорт должен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)