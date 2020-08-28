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Цепкало о словах Базанова: «На провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести»

28.08.2020 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало отреагировал на слова председателя АБФФ Владимира Базанова, который заявил сегодня, что спорт должен быть вне политики.

«Глава федерации футбола на провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести. В воскресенье увидите меньшинство», – написал Цепкало в твиттере, отреагировав на слова Базанова про то, что «митинги меньшинства утихают».

 
 
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Бывший претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало отреагировал на слова председателя АБФФ Владимира Базанова, который заявил сегодня, что спорт должен...
 
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