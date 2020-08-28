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АБФФ вынесла предупреждение «Крумкачам». Клуб изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами
29.08.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком», сообщает
Статья 92: несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча.
Напомним, футболисты столичного клуба
Как добавил позже
Члены комитета проголосовали за это решение единогласно.
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АБФФ вынесла предупреждение «Крумкачам». Клуб изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами
Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком», сообщает...
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