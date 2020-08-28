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АБФФ вынесла предупреждение «Крумкачам». Клуб изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами

29.08.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком», сообщает пресс-служба АБФФ.

Статья 92: несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча.

Напомним, футболисты столичного клуба вышли в майках, на которых спереди была нанесена надпись: «Мы з народам».

Как добавил позже «Прессбол», делегат после игры указал в рапорте, что «вороны» «изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами», а также отметил, что «диктор по стадиону производил объявления про спонсоров и партнеров клуба во время матча». В связи с этим, КДК к клубу дисциплинарную санкцию в виде предупреждения за несоблюдение требований к организации матча.

Члены комитета проголосовали за это решение единогласно.

Еще недавно федерация топила за Лукашенко, а теперь пишет клубам, что футбол вне политики. И ведь не очень понятно, что ей не нравится

 
 
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Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком», сообщает...
 
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