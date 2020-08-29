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Фальковский заключил однолетний контракт с минским «Динамо»

29.08.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта со Степаном Фальковским. Срок действия соглашения составит один год. Ранее у защитника был пробный контракт.

В минувшем сезоне Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за «Аллен Американс» Степан набрал 41 (15+26) очко, стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны во всей лиге.

В апреле Фальковский принимал участие в тренировочном лагере национальной сборной Беларуси.

 
 
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта со Степаном Фальковским.
 
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