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Фальковский заключил однолетний контракт с минским «Динамо»
29.08.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта со Степаном Фальковским. Срок действия соглашения составит один год. Ранее у защитника был пробный контракт.
В минувшем сезоне Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за «Аллен Американс» Степан набрал 41 (15+26) очко, стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны во всей лиге.
В апреле Фальковский принимал участие в тренировочном лагере национальной сборной Беларуси.
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта со Степаном Фальковским.
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