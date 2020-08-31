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На финал женского Кубка Беларуси не пропустили мужчину с БЧБ-флагом

31.08.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На женский финал кубка между «Динамо «и Минском не пустили мужчину с бело-красно-белым флагом

«Флаг отжали по причине его какой-то невероятной запрещенности», – сообщает телеграм-канал «Котики про футбол».

Матч сегодня проходит на стадионе «Динамо»

Это первая футбольная игра после президентских выборов, на который пустят зрителей. Вход свободный.

Как передает журналист TUT.BY, очередей на вход не наблюдается. Зато стоит несколько автозаков и автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.

На 18.43 на трибунах присутствовало около 40 человек.

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На женский финал кубка между «Динамо «и Минском не пустили мужчину с бело-красно-белым флагом «Флаг отжали по причине его какой-то невероятной запрещенности», –...
 
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