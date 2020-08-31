На финал женского Кубка Беларуси не пропустили мужчину с БЧБ-флагом

Источник материала: Tribuna.com

На женский финал кубка между «Динамо «и Минском не пустили мужчину с бело-красно-белым флагом

«Флаг отжали по причине его какой-то невероятной запрещенности», – сообщает телеграм-канал «Котики про футбол» .

Матч сегодня проходит на стадионе «Динамо»

Это первая футбольная игра после президентских выборов, на который пустят зрителей. Вход свободный.

Как передает журналист TUT.BY , очередей на вход не наблюдается. Зато стоит несколько автозаков и автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.

На 18.43 на трибунах присутствовало около 40 человек.

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