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На финал женского Кубка Беларуси не пропустили мужчину с БЧБ-флагом
31.08.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На женский финал кубка между «Динамо «и Минском не пустили мужчину с бело-красно-белым флагом
«Флаг отжали по причине его какой-то невероятной запрещенности», – сообщает
Матч сегодня проходит на стадионе «Динамо»
Это первая футбольная игра после президентских выборов, на который пустят зрителей. Вход свободный.
Как передает журналист
На 18.43 на трибунах присутствовало около 40 человек.
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На женский финал кубка между «Динамо «и Минском не пустили мужчину с бело-красно-белым флагом «Флаг отжали по причине его какой-то невероятной запрещенности», –...
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