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Герасимец про Лукашенко с автоматом: «Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям»
31.08.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец,
– Видели, как неделю назад Александр Лукашенко выходил с автоматом из вертолета?
– Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям.
– В прошлое воскресенье пресс-служба президента вновь опубликовала его фотографию с автоматом…
– Это дикость. Что тут еще можно сказать? Складывается ощущение, что президент воюет с собственным народом, который этого не хочет. Белорусы просто желают, чтобы все решилось мирным и цивилизованным путем, – сказал Герасимец.
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Герасимец про Лукашенко с автоматом: «Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям»
Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец, комментируя для Tribuna.com события, происходящие в Беларуси, поделился мнением об Александре Лукашенко, который выходил...
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