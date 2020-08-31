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Герасимец про Лукашенко с автоматом: «Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям»

31.08.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец, комментируя для Tribuna.com события, происходящие в Беларуси, поделился мнением об Александре Лукашенко, который выходил к силовикам в оцеплении после мирной акции с автоматом в руках.

– Видели, как неделю назад Александр Лукашенко выходил с автоматом из вертолета?

– Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям. 

– В прошлое воскресенье пресс-служба президента вновь опубликовала его фотографию с автоматом…

– Это дикость. Что тут еще можно сказать? Складывается ощущение, что президент воюет с собственным народом, который этого не хочет. Белорусы просто желают, чтобы все решилось мирным и цивилизованным путем, – сказал Герасимец.

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Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец, комментируя для Tribuna.com события, происходящие в Беларуси, поделился мнением об Александре Лукашенко, который выходил...
 
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