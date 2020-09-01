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В 11.30 суд Партизанского района рассмотрит дело Татура

01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.

Журналиста, который находился в Партизанском РУВД, перевезли на Окрестина, где он ожидает суда.

Дело Татура будет рассматривать суд Партизанского района. Заседание состоится сегодня в 11.30.

Напомним, вчера суд не успел рассмотреть дело журналиста.

 
 
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30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
 
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