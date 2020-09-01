В 11.30 суд Партизанского района рассмотрит дело Татура

Источник материала: Tribuna.com

30 сентября на площади Независимости был задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.

Журналиста, который находился в Партизанском РУВД, перевезли на Окрестина, где он ожидает суда.

Дело Татура будет рассматривать суд Партизанского района. Заседание состоится сегодня в 11.30.

Напомним, вчера суд не успел рассмотреть дело журналиста.