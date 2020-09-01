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Сегодня в 13.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
1 сентября пройдет жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало в 13.00.
Победитель пары «Маккаби» (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь) попал в корзину несеяных.
Возможные соперники брестского «Динамо» в раунде плей-офф:
«Зальцбург» (Австрия);
«Олимпиакос» (Греция);
«Динамо» (Загреб, Хорватия) или «Ференцварош» (Венгрия);
«Спарта» (Чехия).
Матчи плей-офф пройдут 22-23 и 29-30 сентября, победитель определится по результатам двухраундового противостояния. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.
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1 сентября пройдет жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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