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Сегодня в 13.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

1 сентября пройдет жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало в 13.00.

Победитель пары «Маккаби» (Израиль) – «Динамо» Брест (Беларусь) попал в корзину несеяных.

Возможные соперники брестского «Динамо» в раунде плей-офф:

«Зальцбург» (Австрия);

«Олимпиакос» (Греция);

«Динамо» (Загреб, Хорватия) или «Ференцварош» (Венгрия);

«Спарта» (Чехия).

Матчи плей-офф пройдут 22-23 и 29-30 сентября, победитель определится по результатам двухраундового противостояния. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

 
Теги: Брест
 
 
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1 сентября пройдет жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
 
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