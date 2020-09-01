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У теннисистки Суарес-Наварро диагностировали рак
01.09.2020 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Врачи диагностировали у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро онкологическое заболевание. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.
"Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей", - сказала Наварро.
По ее словам, врачи выявили у нее болезнь Ходжкина (злокачественная опухоль лимфоидной ткани), и теперь ей предстоит пройти 6-месячный курс химиотерапии.
"Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды. На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", - добавила спортсменка.
В декабре прошлого года испанка объявила о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
Наивысшей позицией Суарес-Наварро в мировом рейтинге было шестое место, сейчас теннисистка располагается на 71-й строчке.
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Еще в прошлом году испанская спортсменка заявила, что этот сезон будет последним в ее карьере.
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