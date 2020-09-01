У теннисистки Суарес-Наварро диагностировали рак

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Врачи диагностировали у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро онкологическое заболевание. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

"Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей", - сказала Наварро.

По ее словам, врачи выявили у нее болезнь Ходжкина (злокачественная опухоль лимфоидной ткани), и теперь ей предстоит пройти 6-месячный курс химиотерапии.

"Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды. На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", - добавила спортсменка.

В декабре прошлого года испанка объявила о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Наивысшей позицией Суарес-Наварро в мировом рейтинге было шестое место, сейчас теннисистка располагается на 71-й строчке.