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У теннисистки Суарес-Наварро диагностировали рак

01.09.2020 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Врачи диагностировали у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро онкологическое заболевание. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

"Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей", - сказала Наварро.

По ее словам, врачи выявили у нее болезнь Ходжкина (злокачественная опухоль лимфоидной ткани), и теперь ей предстоит пройти 6-месячный курс химиотерапии.

"Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды. На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", - добавила спортсменка.

В декабре прошлого года испанка объявила о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Наивысшей позицией Суарес-Наварро в мировом рейтинге было шестое место, сейчас теннисистка  располагается на 71-й строчке.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в прошлом году испанская спортсменка заявила, что этот сезон будет последним в ее карьере.
 
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