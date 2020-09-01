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Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ
01.09.2020 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ.
Контракт прекращен по соглашению сторон.
«Михаил Леонидович принял такое решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола.
Благодарим Михаила Залевского за плодотворную работу на благо «желто-синих», придание мощного импульса в развитии клуба – и всегда будем рады новой встрече!» – сообщает пресс-служба
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Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ.
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