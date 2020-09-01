Источник материала: Tribuna.com

Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ.

Контракт прекращен по соглашению сторон.

«Михаил Леонидович принял такое решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола.

Благодарим Михаила Залевского за плодотворную работу на благо «желто-синих», придание мощного импульса в развитии клуба – и всегда будем рады новой встрече!» – сообщает пресс-служба .