Никита Степанов – Татуру: «Влад, правда на твоей стороне, держись»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов поддержал экс-комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура.

«Влад, правда на твоей стороне, держись», – написал Степанов.

Напомним, 30 сентября на площади Независимости Татур был задержан. Сегодня состоялся суд. По итогам заседания Татур приговорен к шести суткам ареста. Судья Кочик А. В. посчитал, что раз Татур является безработным, то нет уверенности, что он может оплатить штраф. Дело рассматривал суд Партизанского района.





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