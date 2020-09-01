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Никита Степанов – Татуру: «Влад, правда на твоей стороне, держись»

01.09.2020 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов поддержал экс-комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура.

«Влад, правда на твоей стороне, держись», – написал Степанов.

Напомним, 30 сентября на площади Независимости Татур был задержан. Сегодня состоялся суд. По итогам заседания Татур приговорен к шести суткам ареста. Судья Кочик А. В. посчитал, что раз Татур является безработным, то нет уверенности, что он может оплатить штраф. Дело рассматривал суд Партизанского района.

Никита Степанов – Татуру: «Влад, правда на твоей стороне, держись»

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Защитник «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов поддержал экс-комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура.
 
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