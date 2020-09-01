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Экс-генсек НОК Котов ушел из Управделами президента: «Многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается... Я не знаю, как вы спите по ночам»
01.09.2020 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о том, как покинул работу.
«Не хотел выкладывать это фото. Меня уволили достаточно спокойно и честно. Но сегодня Караев и президент сделали важные заявления. Поэтому многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается... Я не знаю, как вы спите по ночам... Пыток и убийств не было. К сожалению, сегодня даже УВКПЧ ООН подтвердило иное. Гражданам Беларуси может быть отказано во въезде в свою страну. Я свой выбор сделал. В никуда. С кредитами и прочими стандартными вещами. Теперь я овца и наркоман», –
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Экс-генсек НОК Котов ушел из Управделами президента: «Многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается... Я не знаю, как вы спите по ночам»
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о том, как покинул работу.
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