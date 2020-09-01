Экс-генсек НОК Котов ушел из Управделами президента: «Многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается... Я не знаю, как вы спите по ночам»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о том, как покинул работу.

«Не хотел выкладывать это фото. Меня уволили достаточно спокойно и честно. Но сегодня Караев и президент сделали важные заявления. Поэтому многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается... Я не знаю, как вы спите по ночам... Пыток и убийств не было. К сожалению, сегодня даже УВКПЧ ООН подтвердило иное. Гражданам Беларуси может быть отказано во въезде в свою страну. Я свой выбор сделал. В никуда. С кредитами и прочими стандартными вещами. Теперь я овца и наркоман», – написал Котов в Facebook.



