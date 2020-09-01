|
Николай Ходасевич: «Баржа Леонида Кучука попросту тонет»
01.09.2020 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Баржа Леонида Кучука попросту тонет. Поражение от
По игре. По игре. Ладно, это может быть вкусовщина. Понимаете, вкусовщина не заключается в том, что мне или вам не нравится, как играет минское «Динамо». Вкусовщина больше относится к каким-то творческим восприятиям.
Даже первоклассник или первокурсник знает, как играть против команды Леонида Кучука. «Крумкачы» так сыграли. Три центральных защитника, два низко посаженных коридорных, опорная зона, низкая линия обороны. Ну и давайте минчане, давайте динамовцы, попробуйте что-нибудь сделать. А мы свое забьем. Вот и вся игра.
Хочу, чтобы «вороны» вернулись в сильнейший дивизион. С той аутентичностью, с той атмосферой домашних игр. В общем, это некий колорит, который должен присутствовать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал результат матча «Крумкачы» – «Динамо» Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)