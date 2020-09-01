Николай Ходасевич: «Баржа Леонида Кучука попросту тонет»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист прокомментировал результат матча «Крумкачы» – Минск.

«Баржа Леонида Кучука попросту тонет. Поражение от , от «Крумкачоў». Это ладно, это результаты. Можно угодить в какую-то серию.

По игре. По игре. Ладно, это может быть вкусовщина. Понимаете, вкусовщина не заключается в том, что мне или вам не нравится, как играет минское «Динамо». Вкусовщина больше относится к каким-то творческим восприятиям.

Даже первоклассник или первокурсник знает, как играть против команды Леонида Кучука. «Крумкачы» так сыграли. Три центральных защитника, два низко посаженных коридорных, опорная зона, низкая линия обороны. Ну и давайте минчане, давайте динамовцы, попробуйте что-нибудь сделать. А мы свое забьем. Вот и вся игра.

Хочу, чтобы «вороны» вернулись в сильнейший дивизион. С той аутентичностью, с той атмосферой домашних игр. В общем, это некий колорит, который должен присутствовать. , с победой. Болельщикам минского «Динамо» терпения. Терпение правильно слово. Потому что Леонида Кучука сложно в чем-то переубедить или подписать обходной лист с минимальными финансовыми потерями», – сказал Ходасевич.