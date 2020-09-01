ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Баржа Леонида Кучука попросту тонет»

01.09.2020 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал результат матча «Крумкачы» – «Динамо» Минск.

«Баржа Леонида Кучука попросту тонет. Поражение от «Пяста», от «Крумкачоў». Это ладно, это результаты. Можно угодить в какую-то серию.

По игре. По игре. Ладно, это может быть вкусовщина. Понимаете, вкусовщина не заключается в том, что мне или вам не нравится, как играет минское «Динамо». Вкусовщина больше относится к каким-то творческим восприятиям.

Даже первоклассник или первокурсник знает, как играть против команды Леонида Кучука. «Крумкачы» так сыграли. Три центральных защитника, два низко посаженных коридорных, опорная зона, низкая линия обороны. Ну и давайте минчане, давайте динамовцы, попробуйте что-нибудь сделать. А мы свое забьем. Вот и вся игра.

Хочу, чтобы «вороны» вернулись в сильнейший дивизион. С той аутентичностью, с той атмосферой домашних игр. В общем, это некий колорит, который должен присутствовать. «Крумкачы», с победой. Болельщикам минского «Динамо» терпения. Терпение правильно слово. Потому что Леонида Кучука сложно в чем-то переубедить или подписать обходной лист с минимальными финансовыми потерями», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал результат матча «Крумкачы» – «Динамо» Минск.
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Крумкачы" обыграли минское "Динамо" в Кубке Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика