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Итальянский физиотерапевт Морози готов помочь Козеке в реабилитации после травм, полученных при задержании
01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана»
Позже в своем Instagram Кутузов опубликовал сообщение о предложении помощи от итальянского физиотерапевта Роберто Морози, который работал с футболистами «Милана» такими, как Дэвид Бэкхем, Алессандро Неста, Ривалдо и другими.
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