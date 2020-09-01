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Итальянский физиотерапевт Морози готов помочь Козеке в реабилитации после травм, полученных при задержании

01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в Минске.

Позже в своем Instagram Кутузов опубликовал сообщение о предложении помощи от итальянского физиотерапевта Роберто Морози, который работал с футболистами «Милана» такими, как Дэвид Бэкхем, Алессандро Неста, Ривалдо и другими.

 
 
 
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Теги: Минск
 
 
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Бывший форвард сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов заявил, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в...
 
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