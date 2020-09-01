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Юрий Грабовский: «Результат оставить, а «Крумкачы» подвергнуть наказанию за пренебрежение требованиями АБФФ»

02.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Отец тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского Юрий прокомментировал победу клуба «Крумкачы» над минским «Динамо» в 1/16 Кубка Беларуси.

«Результат оставить, а клуб подвергнуть наказанию за пренебрежение требованиями АБФФ. Добрые люди компенсируют», – заявил Грабовский.

Юрий Грабовский: «Результат оставить, а «Крумкачы» подвергнуть наказанию за пренебрежение требованиями АБФФ»

100 секунд аплодисментов на поле, супергол с сердечком и «Жыве Беларусь» на трибунах – «Крумкачы» убрали минское «Динамо» в первом поствыборном большом матче со зрителями

 
 
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Отец тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского Юрий прокомментировал победу клуба «Крумкачы» над минским «Динамо» в 1/16 Кубка Беларуси.
 
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