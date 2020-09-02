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Василий Хомутовский: «Влад, держись! Еще поработаем вместе»
02.09.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поддержал экс-комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура, который был осужден на 6 суток за участие в митинге.
«Влад, держись! Еще поработаем вместе. Жыве Беларусь!» – написал Хомутовский.
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поддержал экс-комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура, который был осужден на 6 суток за участие в...
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