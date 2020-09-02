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US Open. 2-й круг. Герасимов сыграет с Томпсоном

02.09.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге US белорус Егор Герасимов (72, ATP) сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (63). Ранее соперники в туре не встречались.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия)  Кайл Эдмунд (Великобритания)
Дата проведения
2 сентября, 20.30
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция)  Максим Кресси (США)
Дата проведения
3 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада)  Сун Ву Квон (Южная Корея)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия)  Маркос Гирон (США)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Михаил Кукушкин (Казахстан)  Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)  Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Егор Герасимов (Беларусь)  Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Ллойд Харрис (ЮАР)  Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция)  Джек Сок (США)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США)  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)  Борна Чорич (Хорватия)
Дата проведения
2 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания)  Федерико Кория (Аргентина)
Дата проведения
2 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
2 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Митчелл Крюгер (США)
Дата проведения
2 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Ричардас Беранкис (Литва)  Стив Джонсон (США)
Дата проведения
2 сентября, 23.00
Онлайн матча

 
 
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Во втором круге US белорус Егор Герасимов (72, ATP) сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (63).
 
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