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US Open. 2-й круг. Герасимов сыграет с Томпсоном
02.09.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге US белорус Егор Герасимов (72, ATP) сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (63). Ранее соперники в туре не встречались.
Сетка
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
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Во втором круге US белорус Егор Герасимов (72, ATP) сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (63).
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