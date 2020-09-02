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Никита Корзун стал игроком солигорского "Шахтера"
02.09.2020 18:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Белорусский полузащитник Никита Корзун заключил контракт с солигорским "Шахтером", сообщили в пресс-службе "горняков".
"Полузащитник Никита Корзун стал игроком нашей команды. Между "Шахтером" и киевским "Динамо", которому принадлежали права на игрока, подписан соответствующий трансферный контракт", - сообщили в клубе.
Собеседники агентства добавили, что срок соглашения рассчитан до конца 2023 года.
25-летний хавбек заключил контракт с киевлянами зимой 2016 года. После двух с половиной сезонов в чемпионате Украины он на правах аренды перешел в минское "Динамо". Затем был в аренде в клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).
Комментируя свой переход в стан солигорского "Шахтера", Корзун заявил, что его подкупила настойчивость руководства клуба. "Подобное отношение подкупило и замотивировало перейти именно в солигорский "Шахтер", - пояснил он.
"Хочется помочь команде добиться победы в чемпионате. Для меня это цель номер один на текущий сезон", - добавил полузащитник.
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