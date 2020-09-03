ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ilta-Sanomat: «Хоккеисты не бойкотировали матч с минским «Динамо». Это КХЛ выполнила пожелание «Йокерита»

03.09.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Финское издание Ilta-Sanomat утверждает, что «Йокерит» отказался от вылета в Беларусь на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» с санкции руководства лиги.

«Слухи о том, что бойкот матча продавили игроки «Йокерита», не являются правдой. Как сообщает Ilta-Sanomat, соглашение отменить матч было достигнуто сегодня около 11:30, КХЛ в итоге выполнила пожелание «Йокерита». После этого был отменён рейс в Минск. «Йокерит» последние две недели пытался перенести матч. Давление на клуб увеличилось в последние дни, и в конце концов КХЛ согласилась перенести встречу», – сказано в статье на сайте издания.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финское издание Ilta-Sanomat утверждает, что «Йокерит» отказался от вылета в Беларусь на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» с санкции руководства лиги.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«К моему большому сожалению, сегодня футбол в нашей стране используется как инструмент для достижения политических целей». Открытое письмо директора ФШМ Мурашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика