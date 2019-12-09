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Потерпел крушение военный самолет Чили, на борту было 38 человек

10.12.2019 10:12 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Связь с чилийским самолетом C-130 Hercules, который направлялся в Антарктиду, пропала во вторник ночью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС Чили в Twitter.

Отмечено, что на борту судна находилось 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего одну из южных баз (база имени президента Эдуардо Фрея Монталвы). Силы ВВС Чили совместно с зарубежными воздушными и морскими судами проводят поиски самолета и возможных выживших.

C-130 – военно-транспортный самолет средней и большой дальности США, стран НАТО и ряда других стран. Это один из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире. На вооружении ВВС Чили находятся 7 самолетов данного типа.

 
 
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Связь с чилийским самолетом C-130 Hercules, который направлялся в Антарктиду, пропала во вторник ночью.
 
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