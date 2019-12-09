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Потерпел крушение военный самолет Чили, на борту было 38 человек
10.12.2019 10:12 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Связь с чилийским самолетом C-130 Hercules, который направлялся в Антарктиду, пропала во вторник ночью.
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Отмечено, что на борту судна находилось 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего одну из южных баз (база имени президента Эдуардо Фрея Монталвы). Силы ВВС Чили совместно с зарубежными воздушными и морскими судами проводят поиски самолета и возможных выживших.
C-130 – военно-транспортный самолет средней и большой дальности США, стран НАТО и ряда других стран. Это один из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире. На вооружении ВВС Чили находятся 7 самолетов данного типа.
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Связь с чилийским самолетом C-130 Hercules, который направлялся в Антарктиду, пропала во вторник ночью.
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