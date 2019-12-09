|
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
10.12.2019 12:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший мэр Москвы скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В больнице ему проводили операцию на сердце. Юрию Лужкову было 83 года, сообщает
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет — 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. Был уволен Дмитрием Медведевым, в то время занимавшим пост главы государства, «в связи с утратой доверия президента России». Причинами отставки Лужкова называли «неэффективное управление городом» и «запредельный уровень коррупции», допущенный мэром и его окружением.
Москвичам он запомнился в первую очередь строительством торговых комплексов и делового центра «Москва-Сити», восстановлением храма Христа Спасителя и открытием парка Победы на Поклонной горе, ликвидацией Черкизовсккого рынка и реконструкцией МКАД.
Приезжие (в том числе и белорусы) будут помнить Лужкова как человека, который ввел обязательную регистрацию граждан, приехавших в столицу из других регионов России и стран СНГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший мэр Москвы скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В больнице ему проводили операцию на сердце. Юрию Лужкову было 83 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)