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Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

10.12.2019 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший мэр Москвы скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В больнице ему проводили операцию на сердце. Юрию Лужкову было 83 года, сообщает ТАСС.


Юрий Лужков на участке во время парламентских выборов в 2012 году. Рядом с ним — его супруга, одна из богатейших женщин Москвы, Елена Батурина. Фото: Reuters

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет — 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. Был уволен Дмитрием Медведевым, в то время занимавшим пост главы государства, «в связи с утратой доверия президента России». Причинами отставки Лужкова называли «неэффективное управление городом» и «запредельный уровень коррупции», допущенный мэром и его окружением.

Москвичам он запомнился в первую очередь строительством торговых комплексов и делового центра «Москва-Сити», восстановлением храма Христа Спасителя и открытием парка Победы на Поклонной горе, ликвидацией Черкизовсккого рынка и реконструкцией МКАД.

Приезжие (в том числе и белорусы) будут помнить Лужкова как человека, который ввел обязательную регистрацию граждан, приехавших в столицу из других регионов России и стран СНГ.

 
 
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Бывший мэр Москвы скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В больнице ему проводили операцию на сердце. Юрию Лужкову было 83 года.
 
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